"Reacher"-Star Alan Ritchson: "Ich würde gerne Batman spielen"

HQ

Als James Gunn und Peter Safran ihre Pläne für das neue Cinematic DC Universe vorstellten, bestätigten sie, dass wir zwei separate Batmans (Batmen?) bekommen würden, da Matt Reeves' The Batman -Serie nicht Teil des DCU sein wird.

Das bedeutet, dass Robert Pattinson die Figur in diesen Filmen weiterhin spielen wird, während es einen anderen Batman im DCU geben wird. Es ist noch nicht bestätigt, wer die Ehre haben wird, diese Version des Caped Crusader zu spielen, aber wir wissen von jemandem, der wirklich daran interessiert ist. In einem Interview mit The Hollywood Reporter macht der Reacher Star Alan Ritchson keinen Hehl daraus, dass er wirklich, wirklich, wirklich Bruce Wayne spielen möchte:

"Ich würde gerne Batman spielen. Da habe ich es gesagt, okay? Ich rufe es von den Dächern: 'Ich will Bruce Wayne sein!' Hier ist die Sache mit Batman. Wisst ihr, was seine Superkraft ist? Intelligenz. Dude ist der klügste Superheld, den es gibt. Er ist erfinderisch und hat alle Gadgets, aber er ist super schlau. Ich will dieser Typ sein. Und auch, um eine Höhle mit Hypercars, Sportwagen und fantastischen Motorrädern zu haben."

Wir könnten Ritchson leicht als Bruce Wayne sehen und er hat definitiv einen Superhelden-kompatiblen Look, aber was denkt ihr. Wäre er die beste Wahl oder gibt es noch jemanden, den du bevorzugen würdest?