Reacher-Spin-off-Serie erhält grünes Licht und wird bei Prime Video fortgesetzt The Untitled Neagley Project wird Maria Sten in der Hauptrolle spielen und sich um den Charakter drehen, der in Reacher: Staffel 2 eingeführt wurde.

Vor einigen Wochen berichteten wir über die Geschichte, dass eine Spin-off-Serie auf Basis von Reacher geplant wurde. Das Spin-off sollte sich um Maria Stens Figur aus Staffel 2 der Actionserie, Frances Neagley, drehen, und obwohl es ziemlich klar schien, dass dies stattfinden würde, gab es keine offizielle Ankündigung oder grünes Licht in dieser Angelegenheit. Bis jetzt. Prime Video hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass The Untitled Neagley Project in Produktion gehen soll und dass die Serie von Reacher Showrunner Nick Santora und Ex-Law & Order /Prison Break -Veteran Nicholas Wootton geleitet wird. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für die Serie, aber wir haben einen kurzen Vorgeschmack auf die Handlung, mit diesem Zusatz: "Frances Neagley ist Privatdetektivin in Chicago. Als sie erfährt, dass ein geliebter Freund aus ihrer Vergangenheit bei einem verdächtigen Unfall ums Leben gekommen ist, ist sie wild entschlossen, Gerechtigkeit walten zu lassen. Mit allem, was sie von Jack Reacher und ihrer Zeit als Mitglied der 110 Special Investigators gelernt hat, begibt sich Neagley auf einen gefährlichen Weg, um ein bedrohliches Böses aufzudecken." Glaubst du, dass wir mit diesem Projekt im Hinterkopf am Anfang eines Reacher Kinouniversums stehen?