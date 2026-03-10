Reacher s vierte Staffel wird laut Alan Ritchson dieses Jahr erscheinen

HQ

Wir haben darauf gewartet zu erfahren, wann genau die vierte Staffel von Reacher auf Prime Video startet, aber offensichtlich ist es eher früher als später. Wir sagen das, weil Alan Ritchson, der Star der Serie, nun aufgetaucht ist und über die kommende Staffel und deren Premiere gesprochen hat.

Im Gespräch mit Collider zur Premiere von Netflix' War Machine, einem Film, von dem wir fanden, dass er viel besser hätte sein können, erklärte Ritchson, dass Reacher 2026 zurückkehren wird und dass diese Staffel eine unverzichtbare Staffel sein wird.

"Nun, wir haben die Dreharbeiten zur vierten Staffel von Reacher abgeschlossen. Es ist mit Abstand die beste Staffel, die wir bisher hatten, also steht sie bevor. Es wird dieses Jahr erscheinen."

Reacher hat sich größtenteils an einen jährlichen Veröffentlichungsplan gehalten, wobei 2024 Reacher -frei war, da Staffel 2 im Dezember 2023 und Staffel 3 Anfang 2025 erschienen sind. Mit dem bevorstehenden Debüt der Neagley-Spin-off-Serie gab es Fragen, ob 2026 auch Reacher -frei sein würde, aber offenbar könnten wir stattdessen eine Doppelvorstellung der größeren Serie bekommen, was die Fans erfreuen dürfte.

Magst du die Reacher -Reihe immer noch?