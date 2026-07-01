Reacher s vierte Staffel, die im August Premiere feiert, wird vom Neagley Spin-off gefolgt

Prime Video hat bekannt gegeben, dass es in den kommenden Monaten alles rund um Reacher verstärkt, da die Streaming-Plattform nicht nur die vierte Staffel der Hauptserie anbieten wird, sondern auch die Spin-off-Serie rund um die Figur Neagley Premiere feiern wird.

Zunächst wurde uns mitgeteilt, dass die vierte Staffel von Reacher am 12. August startet, mit einer dreiteiligen Premiere, gefolgt von wöchentlichen Episoden bis zur Ausstrahlung des Finales am 16. September. Sobald dieses Datum erreicht ist, können wir außerdem erwarten, dass alle acht Episoden der Neagley Spin-off-Serie am selben Tag (16. September) Premiere feiern, was bedeutet, dass in etwas mehr als einem Monat 16 Episoden von 'Reacher-Verse'-Leckerkeiten erscheinen werden.

Laut Neagley wurde eine Zusammenfassung der Serie veröffentlicht, während bestätigt wurde, dass Alan Ritchson in einer Gastrolle als Reacher auftreten wird. Die Zusammenfassung ist unten zu sehen.

"Frances Neagley (Maria Sten) ist Privatdetektivin in Chicago und ehemalige militärische Schützling von Jack Reacher (Alan Ritchson) in der 110. Special Investigations Unit der Armee. Als sie erfährt, dass ein geliebter Freund aus ihrer Vergangenheit bei einem verdächtigen Unfall ums Leben gekommen ist, wird sie fest entschlossen, Gerechtigkeit zu suchen. Mit allem, was sie von Jack Reacher und ihrer Zeit als Mitglied der 110 Special InvestigatorsNeagley gelernt hat, bringt sie sich auf einen gefährlichen Weg, um ein bedrohliches Übel aufzudecken."

Unten können Sie einige frühe Bilder des Neagley Spin-offs sehen.