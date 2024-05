Reacher kehrt nächstes Jahr zu Prime Video zurück

HQ

Wir haben lange vermutet, dass die Reacher -Serie von Prime Video entweder später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres zurückkehren wird, wenn man bedenkt, dass sie im Februar einen guten Teil der Produktion durchlaufen hat, aber es sieht so aus, als ob sie auf Letzteres abzielt.

Der indische X-Account von Prime Video hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem es heißt, dass "Der größte Name in Aktion im Jahr 2025 wieder zuschlägt" mit dem Logo Reacher darunter. Hoffentlich bedeutet dies, dass die Serie Anfang 2025 zurückkehren wird, denn wir sind schon gespannt, was das nächste Kapitel dieser Geschichte erkunden wird.

Bist du bereit für mehr Reacher ?