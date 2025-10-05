Reacher-Autor glaubt, dass Amazon versuchen wird, James-Bond-Spin-offs zu machen

HQ

Es sieht so aus, als sollten wir anfangen, die Tatsache zu akzeptieren, dass James Bond kein reines Kino-Franchise sein wird, das jedes Jahrzehnt ein paar Hits bietet, jetzt,Amazon MGM Studios da die Übernahme des Franchise durch die Stewardship abgeschlossen ist.

Es ist schon eine Weile her, dass Barbara Broccoli und Michael G. Wilson von ihren Positionen an der Spitze von Bond entfernt wurden, und es ist noch nicht viel Substanzielles passiert, abgesehen davon, dass ein Regisseur und ein Autor für den nächsten Streifen benannt wurden. Aber mit Amazon an der Spitze erwarten viele, dass 007 mit der Unterhaltungsexpansion konfrontiert sein wird, die Prime Video und andere MGM Studios -Franchises erlebt haben, so sehr, dass Spin-offs und andere Nicht-Haupteinträge wahrscheinlich erscheinen.

Der Autor Lee Child, der die Reacher -Bücher geschrieben hat, die die Grundlage für die beliebte Serie von Prime Video bilden, glaubt auch, dass 007 bald ausgegliedert wird, um die Launen von Amazon zu besänftigen, was er BBC Breakfast erklärte (danke, Collider).

Als er über die Reacher -Spin-offs sprach, die stattfinden, erklärte Child: "Ich bin sicher, dass das (mit Bond) passieren wird, denn was Amazon im Allgemeinen gerne macht, ist, dass sie, wenn sie einen Hit landen, das ganze Jahr damit dominieren wollen. Und so können wir uns vorstellen, ich erwarte, dass alle paar Jahre eine große Bond-Produktion stattfindet, und dann viele ähnliche Bond-Ursprungsgeschichten, ein (Miss) Moneypenny-Spin-off... was auch immer passieren wird."

Glaubst du, dass dies letztendlich das Schicksal von 007 sein wird?