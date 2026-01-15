Razers Project Ava ermöglicht es dir, deinen eigenen KI-Begleiter zu entwerfen und dein Lieblings-LLM auszuwählen

HQ

Obwohl es letztes Jahr vorgestellt wurde, haben wir auf der CES dieses Jahr einen genaueren Blick auf Razers Project Ava bekommen. Ava ist eine Desktop-Begleiterin, die KI-Chatmodelle nutzt, um eine holografische Figur zum Leben zu erwecken. Von der Unterstützung bei der Verbesserung deines K/D im Spiel bis hin zur Entscheidung, welches Shirt deine Augen wirklich hervorhebt, kann Ava bei einer Vielzahl von Aufgaben helfen und ist nach deinem Geschmack anpassbar.

Derzeit hat Ava einige Basisoptionen für sein Erscheinungsbild, aber Produktmarketingleiter Justin Chen sagte uns auf der CES, dass weitere verfügbar sein werden, sobald dieses Konzept vollständig eingeführt wird. "Wir wollen den Leuten auch die Möglichkeit geben, eigene Avatare zu erstellen", sagte Chen. "Sowie Partnerschaften mit Drittanbietern, um lizenzierte Charaktere zu bringen, sodass ihr Charaktere habt, mit denen ihr vertraut seid, in unserem kleinen Hologramm hier."

Faker ist eine solche Figur, die Razer bereits in Ava integriert hat. Falls du dich fragst, ob du dein Lieblings-KI-LLM mit Ava verwenden kannst: Chen hat bestätigt, dass das Produkt LLM-agnostisch ist. "Wir werden den Nutzern die Möglichkeit geben, das LLM ihrer Wahl auszuwählen. Sie können es droppen, du weißt schon, aus einem Dropdown-Menü oder so etwas, sodass du zwischen Grok oder ChatGPT wechseln kannst, je nachdem, was du bevorzugst."

Wenn du Ava selbst aus der Nähe sehen möchtest, schau dir das Video unten an: