Razers neuer Gaming-Stuhl synchronisiert sich mit über 300 Spielen

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Razers neuer Premium-Gaming-Stuhl, der Razer Soma Chroma, ist der erste mit integrierter Beleuchtung. Es kann sogar mit über 300 Spielen synchronisiert werden, wie Tweak Town berichtet.

Der Razer Soma Chroma ist ein kabelloser RGB-Gaming-Stuhl. In die Kopfstütze ist Razer Chroma RGB Reactive Game Lighting integriert, ein Paar RGB-Lichtstreifen, die mit Ihrem PC synchronisieren und auf die Bildschirmaktion in über 300 integrierten Razer Chroma-unterstützten Spielen reagieren. Es gibt auch eine Reihe von Voreinstellungen, die vollständig über die Razer Synapse-App anpassbar sind.

Natürlich können wir nicht auf Touch-Steuerungen verzichten, die im Stoff oben auf der Kopfstütze integriert sind; das integrierte Bedienfeld bietet schnellen Zugriff auf Lichtmodi, Helligkeitseinstellungen und den Wechsel zwischen PC- (2,4 GHz) und Mobilgeräten (Bluetooth).

Der Razer Soma Chroma verfügt über einen verstärkten Stahlrahmen und Radstand für Haltbarkeit, bis zu 155 Grad Lehnung für Entspannung und Produktivität sowie einen eingebauten ergonomischen Lendenstützen zur Unterstützung der Haltung und zur Reduzierung von Müdigkeit während langer Spielsitzungen. Das Sitzkissen besteht aus Dual-Density Cold-Cured Foam, der bei längerem Sitzen festen Halt bietet. Die Stromversorgung des Razer Soma Chroma erfolgt über USB-C, das an eine Wandsteckdose oder eine Powerbank angeschlossen werden kann, um Kabelüberlastung zu minimieren.