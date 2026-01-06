Razers KI-Gaming-Assistent hat jetzt einen physischen Körper

HQ

Wenn es ein einziges Thema gibt, das sich durch die CES 2026 zieht, dann ist es, dass die KI sich sehr bemüht, realer zu wirken, und dass sie nicht länger in Bildschirmen gefangen bleiben will.

Razers neueste Version von Project Ava greift diese Idee direkt auf, indem sie seinem KI-Spielassistenten eine physische Form verleiht und das, was einst Hintergrundsoftware war, in etwas verwandelt, das direkt neben deinem Bildschirm sitzt.

Jetzt agiert Project Ava wie ein Hintersitz-Gamer und gibt Ratschläge und Vorschläge, während du spielst. Anstatt als Overlay auf Ihrem Monitor zu erscheinen, befindet sich die neue Version in einem kleinen Desktop-Gerät mit klarem Gehäuse, wie Sie im untenstehenden Video sehen können.

Im Inneren befindet sich eine animierte Figur, die in Echtzeit spricht, reagiert und Tipps gibt, sodass sich das Erlebnis eher wie ein Spielen mit einem Begleiter anfühlt als wie das Konsultieren eines Werkzeugs. Razer sagt außerdem, dass diese Charaktere anpassbar sein werden, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und sogar von Influencern inspirierten Optionen.

Ob das hilfreich oder leicht nervig klingt, hängt wahrscheinlich vom Spieler ab. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber Project Ava passt genau in diesen breiteren CES-Trend: KI tritt aus dem Hintergrund und tritt in unsere physischen Räume ein und fragt uns, ob wir das Unternehmen wirklich wollen. Was hältst du von dieser neuen Version von Project Ava?