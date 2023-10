Razer's Edge zielt darauf ab, der ultimative Android-Gaming-Handheld zu sein

HQ

Wenn Sie ein begeisterter mobiler Gamer sind und nach einem neuen Gerät gesucht haben, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel aufrüsten und verbessern können, hat Razer vielleicht genau die Lösung. Der Edge ist ein neues, maßgeschneidertes System, das ein Tablet umfasst, das mit einem Kishi V2 Pro-Controller verbunden ist, und ermöglicht es Ihnen, Android-Handyspiele und Cloud-Streaming-Titel auf seinem 144-Hz-AMOLED-Display zu spielen.

Wir haben genau dieses System in die Hände bekommen, um es zum Thema unserer neuesten Episode von Quick Look zu machen, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen zum Razer Edge teilt. Sie können dieses Video unten finden, um zu sehen, ob dies das nächste Upgrade für Ihr mobiles Gaming-Setup ist.