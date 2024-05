Razer wurde gezwungen, 1,1 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil es über seine Zephyr-Maske gelogen hatte

HQ

Der Gaming-Zubehör-Riese Razer wurde gerade von der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) zu einer Geldstrafe von 1,1 Millionen US-Dollar verurteilt, weil er über die Zephyr Schutzmaske gelogen hat.

Die Maske wurde während der Covid-Pandemie in aller Eile ausgerollt und soll gefährliche Partikel über N95-klassifizierte Filter herausfiltern, etwas, das von vornherein nie in der Maske war (wie sich jetzt herausgestellt hat).

"Die Verkäufer einer angeblichen Gesichtsmaske der N95-Klasse namens Zephyr werden mehr als 1,1 Millionen US-Dollar zahlen, um den Verbrauchern im ganzen Land eine vollständige Rückerstattung zu gewähren, sowie eine zivilrechtliche Strafe, gemäß einem vorgeschlagenen Vergleich, den die Federal Trade Commission heute bekannt gab. Die festgelegte Verfügung zur Beilegung der Beschwerde verbietet es Razer, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen, die an der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf des Zephyr beteiligt sind, COVID-bezogene gesundheitliche Falschdarstellungen oder unbegründete gesundheitsbezogene Behauptungen über Gesundheitsschutzausrüstung abzugeben, und verlangt von ihnen die Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von 100.000 US-Dollar."

Es wird auch gesagt, dass trotz der Behauptungen von Razer, dass die Maske N95-zertifiziert sei, die Maske nie tatsächlich zur Genehmigung durch die Gesundheits- und Sicherheitsbehörde NIOSH eingereicht wurde und nie die Erlaubnis hatte, das Produkt auf diese Weise zu vermarkten.