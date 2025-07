Razer und Pokémon arbeiten gemeinsam an einer Reihe von Marken-Peripheriegeräten

HQ

Razer hat angekündigt, dass es sich mit The Pokémon Company für eine Reihe neuer Marken- und Themenperipheriegeräte zusammentut. Die Kollektion wurde versprochen und wird bereits in dieser Woche, am 17. Juli um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ, vollständig enthüllt.

Die genaue Liste der Artikel, die als Taschenmonster behandelt werden, muss noch bestätigt werden, aber Razer gibt auf seiner Ankündigungswebsite Folgendes an.

"Wenn du döst, verlierst du! Wähle deinen perfekten Partner aus unserer offiziell lizenzierten Suite von Pokémon-Gaming-Peripheriegeräten, die zum ersten Mal in ausgewählten Ländern verfügbar sind.

"Wo auch immer die Reise hingeht, du hast immer deine besten Freunde an deiner Seite."

Interessanterweise wurde das für die Kollaboration verwendete Bannerbild unter dem Dateinamen "Kanto Starters Edition" gespeichert, was darauf hindeutet, dass die Fan-Favoriten Charmander, Squirtle und Bulbasaur in irgendeiner Form vorhanden sein werden. Andernfalls schlägt die gelbe Farbpalette natürlich Pikachu vor.

Welches Pokémon würdest du gerne auf einem Razer-Peripheriegerät sehen?

