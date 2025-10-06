Razer stellt neue Cinnamoroll-Peripheriegeräte vor

HQ

Razer und Sanrio arbeiten wieder zusammen, und dieses Mal bekommen wir eine neue Linie von Cinnamoroll-Artikeln. Auch wenn Cinnamoroll vielleicht nicht die Popularität von Hello Kitty hat, gibt es die liebenswerte, langohrige Figur schon seit fast 25 Jahren und sie hat eine ziemliche Fangemeinde aufgebaut.

Die Razer-Kollektion von Cinnamoroll (via BleedingCool) umfasst eine Sonderedition des Razer Kraken V4 X, einen Razer Ornata V3 Tenkeyless, eine Razer Cobra und einen Razer Gigantus V2, alle mit der charakteristischen Cinnamoroll-Babyblau-Farbgebung. Der Charakter ist auch auf allen Peripheriegeräten zu finden, so dass jeder, der Ihre Gamer-Höhle betritt, weiß, was Sie tun.

Diese Artikel werden ausschließlich auf der Website von Razer und über den US-Einzelhändler Target verkauft. Die Cinnamoroll-Tastatur kostet 119,99 US-Dollar, das Kraken V4-Headset kostet 109,99 US-Dollar. Auf der günstigeren Seite kostet die Cobra-Maus im Cinnamoroll-Look 59,99 US-Dollar, und Sie können das Razer Gigantus V2-Mauspad für 29,99 US-Dollar erwerben.

