Razer setzt seine Suche nach der schnellsten Maus mit der Viper V3 Hyperspeed fort

HQ

Seit einiger Zeit scheint es das ultimative Ziel von Razer zu sein, die Spieler zu jagen, die hinter der schnellsten Maus im Spiel her sind. Für kompetitive Spieler und diejenigen, die in der Lage sein wollen, ihre Blickwinkel in halsbrecherischem Tempo zu bewegen, ist die neue Viper Hyperspeed V3 genau das Richtige für Sie.

Aber abgesehen von den hohen Kosten für die Maus selbst, müssen Sie einen separaten Dongle separat kaufen, um diese Supergeschwindigkeit zu erreichen. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um einige der Gefühle geht, die wir über das Design dieser Maus haben.

Wenn Sie unsere vollständigen Gedanken hören möchten, schauen Sie sich den Quick Look unten an: