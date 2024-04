Razer Kishi Ultra zielt darauf ab, die Grenzen zwischen Konsolen- und Mobile-Gaming weiter zu verwischen

HQ

Mobile Gaming wird immer beliebter und da die Spiele und die Technologie, die sie antreibt, jeden Tag besser werden, sehen wir, wie Unternehmen untersuchen, wie sie die Grenzen zwischen Mobil- und Konsolenspielen weiter verwischen können. Bei Razer kommt dies in Form der Kishi-Controller-Serie.

Während wir uns in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von Kishi-Systemen beschäftigt haben, haben wir in der neuesten Folge von Quick Look den Kishi Ultra in die Hände bekommen, ein Controller-System, das neue Ergonomie, Haptik, Chroma-Elemente und mehr bietet und als "größter mobiler Controller aller Zeiten" bezeichnet werden soll.

Um zu sehen, ob es dem gerecht wird, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus einige Gedanken und Meinungen zu dem Gerät teilt.