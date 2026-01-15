Razer ist der jüngste Partner, der sich langfristig zu EMEA Valorant Esports verpflichtet hat

HQ

Erst neulich haben wir darüber berichtet, wie KitKat seine Partnerschaft mit Riot Games ausgeweitet hat, um die Welt der Valorant Esports zu erkunden. Nach einer langen Zeit als wichtiger League of Legends Partner entschied sich die Schokoladenmarke, als Schlüsselmitglied der Valorant Champions Tour und Game Changers Strecken in der EMEA-Region beizutreten, und nun folgt ein weiterer großer Name diesem Beispiel.

Es wurde bekannt, dass Razer als Partner für die EMEA VCT- und Game Changers -Szene beigetreten ist. Der Technologiehersteller hat einen langen Vertrag unterzeichnet, der nicht nur die Saison 2026, sondern auch die Saison 2027 abdeckt, wobei festgelegt wird, dass der Razer Iskur V2 Gaming-Stuhl während der Saisons auf der Bühne sowie in Coach- und Co-Streaming-Räumen verwendet wird.

Über den Wert dieses Deals gibt es keine Aussage, aber es bedeutet, dass Razer nun als Official Gaming Chair Partner für die Herren- und Frauendivisionen des EMEA-Zirkels gilt.