Razer hat seine erste Hot-Swap-fähige mechanische Tastatur angekündigt

Wenn Sie darauf gewartet haben, dass Razer eine Tastatur auf den Markt bringt, mit der Sie die Schalter unter den Tasten selbst im laufenden Betrieb austauschen können, dann haben wir sehr gute Nachrichten für Sie. Die Technologiemarke hat jetzt die BlackWidow V4 75% angekündigt, die erste Hot-Swap-fähige mechanische Tastatur des Unternehmens, die Ihnen diese erweiterten Optionen bietet.

Das eigentliche Gerät selbst ist eine Tenkeyless-Version des BlackWidow V4 Pro, was bedeutet, dass ihm der definierte Nummernblock auf der rechten Seite fehlt. Was die Funktionsweise der austauschbaren Schalter betrifft, so haben Sie hier die Möglichkeit, zwischen 3- und 5-poligen Schalterversionen des Razer Orange Tactile Mechanical Switch Gen-3 zu wechseln.

Ansonsten verspricht die Tastatur N-Key-Rollover und Anti-Ghosting, bis zu einer Polling-Rate von 8000 Hz, einschraubbare Stabilisatoren und ist über Razer Synapse voll programmierbar. Was den Preis betrifft, so kostet es 189.99 US-Dollar.