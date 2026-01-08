Razer hat Project Motoko enthüllt

HQ

Razer ist dafür bekannt, seine "Projekte" oft umzusetzen, und wir können nur hoffen, dass das auch für Project Motoko gilt.

Project Motoko ist "Die Zukunft der tragbaren KI" und verfügt über ein Headset, das durch eine Mischung aus KI und AR in Form eines Headsets funktioniert.

Er ist mit "Dual FPV"-Kameras ausgestattet, das heißt, er deckt die gesamte Ego-Perspektive ab und überträgt die Daten in Echtzeit, meist von Drohnen aus, um ein "Dort sein"-Erlebnis zu schaffen. Dies soll die KI-Plattform darauf fokussieren, was der Nutzer sehen und erleben kann, und alle irrelevanten Daten und Eingaben ignorieren. Der Einsatz von zwei Kameras ermöglicht zudem eine Tiefenwahrnehmung und eine präzise Erkennung der Positionierung im Raum und relativ zum Benutzer. Razer behauptet, dass die Kameras auch ein erweitertes Sichtfeld nutzen.

Audiotechnisch werden sowohl Nah- als auch Langstrecken-Audio berücksichtigt, um nicht nur Ihre Stimme, sondern auch Ton und Sprache von fast allem im Sichtfeld der FPV-Kameras einzufangen.

Der ganze Sinn ist die Interaktion zwischen Kamera, Audioeingang und dem physischen Raum und den Objekten, wobei Razer ausdrücklich sagt, es sei ein "persönlicher, vollzeitiger KI-Assistent". Die Produktpräsentation von Razer integriert Chat und Livestreaming, was den Eindruck erweckt, es sei ein Produkt für Content-Ersteller, und zeigt auch, wie sie für soziale Interaktionen und Workouts genutzt werden kann, was wir als etwas inszenierter empfinden und einige Datenschutzfragen der Gefilmten berücksichtigt.

Project Motoko unterstützt derzeit die meisten am weitesten verbreiteten KI-Plattformen und nutzt sogar maschinelles Lernen, das dazu dient, nun ja, "Robotikteams hochwertige Daten bereitzustellen, um humanoide Menschen für natürlichere Wahrnehmung, Bewegung und Entscheidungsfindung zu trainieren, was darauf hindeuten könnte, dass Razer enorme Datenmengen sammelt für... etwas Humanoides.