Razer hat eine Lösung für das Überhitzungsproblem Ihres Laptops gefunden

Während der RazerCon am Wochenende hat der Technologiehersteller Razer ein paar neue Artikel und Gadgets enthüllt, die er in Arbeit hat. Eines dieser Geräte wurde entwickelt, um das sehr häufige Problem der Überhitzung von Laptops unter dem Stress des Spielens zu lösen, wobei dieses Gadget einfach als Laptop Cooling Pad bekannt ist.

Es ist ein ziemlich selbsterklärendes Konzept, bei dem 14-Zoll- oder 18-Zoll-Laptops im Wesentlichen auf einem Ständer sitzen, in dessen Mitte ein großer Lüfter eingebaut ist. Von hier aus passt sich dieses Gerät an und skaliert seine Kühlleistung, je nachdem, wie heiß der darauf ruhende Laptop wird.

Konkret verwendet das Pad einen 140-mm-Hochgeschwindigkeitslüfter und eine luftdichte Druckkammer, die die CPU- und GPU-Temperaturen um bis zu 18 % senken soll. Er wird sogar über klanglich einstellbare Elemente verfügen, was bedeutet, dass der Lüfter, wenn er zu viel arbeitet und zu viel Lärm erzeugt, eine Änderung vornimmt, um das optimale Verhältnis von Lautstärke zu Leistung zu bestimmen.

Das Laptop Cooling Pad wird, wie man es von einem Razer-Gadget erwarten würde, Chroma RGB -Elemente aufweisen und was den Preis betrifft, so wird es für 150 US-Dollar / 150 Euro verkauft, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt.