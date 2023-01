Razer hat ein aktualisiertes Kiyo-Webcam-Modell angekündigt

HQ

Für diejenigen, die nach einem Gerät suchen, das irgendwo zwischen einer echten Kamera und einer einfachen Webcam liegt, hat Razer ein System namens Kiyo entwickelt. Seit seinem Debüt wurde das Produkt wiederholt und verbessert, und nach seinem Auftritt auf der CES wurden wir nun über eine weitere Version der Kiyo-Linie informiert.

Dieses System heißt Razer Kiyo Pro Ultra und wurde entwickelt, um sich noch näher an professionelle Qualität zu lehnen. Es tut dies, indem es den "größten Sensor aller Zeiten in einer Webcam" hat, um DSLR-ähnliche Qualität anzustreben. Der eigentliche Sensor ist ein Sony 1/1.2" STARVIS 2, der in 2,9 Mikromillimeter Pixelgröße erfasst, und der Kiyo Pro Ultra ist sogar mit einem F/1.7 Blendenobjektiv ausgestattet, das viermal mehr Licht einfängt als andere Webcams.

Was die Aufnahmequalität betrifft, so ist dies entweder 4K / 30 FPS oder 1080p / 60 FPS, aber dank des Prozessors in der Webcam kann es dieses Material entweder in 4K / 24 FPS, 1440p / 30 FPS oder 1080p / 60 FPS konvertieren, wenn der Kiyo Pro Ultra zum Streamen verwendet wird. Und in diesem Sinne wird die Webcam über eine KI-Gesichtsverfolgungstechnologie verfügen, um das Objektiv jederzeit automatisch zu fokussieren.

Der Kiyo Pro Ultra wird auch HDR-fähig sein und anpassbare Optionen wie ISO, Verschlusszeit, Schwenken, Neigen und mehr haben. Und das alles, wenn das Gerät über einen USB 3.0-Anschluss angeschlossen wird.

Wann dieses Gerät auf den Markt kommt, ist es derzeit erhältlich und kostet $ 299.99 / € 349.99.