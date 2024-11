Razer Freyja

HQ

Erinnern Sie sich an die ButtKicker? Diese Kolbenmotoren, die an Ihren Bürostuhl montiert werden können? Amerikanische Unternehmen wie Earthquake haben diese Technologie weiterentwickelt und Versionen für Stühle und Sofas geschaffen. Das Konzept bleibt gleich: Ein Kolbenmotor, der mit einem Verstärker verbunden ist und ausschließlich tiefe Bassfrequenzen empfängt. Dadurch verwandelt sich Ihr Stuhl oder Sofa in einen Möbel-Subwoofer, mit dem Sie tiefste Bässe spüren, ohne ein riesiges 2x18"-Gerät im Wohnzimmer oder Büro aufstellen zu müssen.

Dieses Prinzip wird auch in den haptischen Produkten von Razer Sensa HD eingesetzt. Ich habe es erstmals in den Nari Ultimate Kopfhörern bemerkt, und mittlerweile findet es sich in einer Vielzahl von Produkten wieder, darunter ein Bürostuhlkissen namens Freyja.

Werbung:

Das Kissen lässt sich mit Gurten an jedem Stuhl befestigen und es gibt ein kleines Kabel für das Netzteil, das mit einem abnehmbaren Kabel am Stuhl befestigt wird. Dieses Kabel trennt sich selbst, wenn es gerissen wird, damit es nicht reißt. Bei dem Kabel handelt es sich jedoch um einen Standard-Kugelstecker, so dass Ersatzteile im Falle eines Unfalls leicht zu finden sein sollten. Die Übertragung des Signals erfolgt über Funkwellen und einen kleinen Dongle oder Bluetooth, so dass es mit nahezu jeder Elektronik verwendet werden kann. Es sendet ein Signal an die sechs eingebauten Aktuatoren, oder "haptische Geräte", wie Razer sie nennt. Es wird alles über eine Software gesteuert, aber es gibt auch physische Tasten zum Ein- und Ausschalten und Hoch- oder Ausschalten, und es ist ziemlich beeindruckend, wie sehr es geschüttelt werden kann.

Das Signal erfolgt entweder auf klassische Weise, indem die Software das Funksignal ausliest und eine Kopie an Ihr Freyja-Kissen sendet, was Ihnen großartige Möglichkeiten bietet, die Stärke nach Ihren Wünschen anzupassen. Alternativ haben Sie vielleicht Glück, dass das Spiel über eine integrierte Sensa -Unterstützung verfügt.

Ich habe es selbst mit einer Stärke von 4 von 6 und einer auf 70 Prozent eingestellten Haptikverstärkung in Kombination mit einem Balance -Profil verwendet. Eine dynamische Verstärkung von mehr als 70 Prozent oder eine auf Maximum eingestellte haptische Kraft ist einfach zu viel, sodass selbst Menschen mit tollem Körperbau viel Wirkung erzielen. Die Speisekarte mag auf den ersten Blick etwas überwältigend erscheinen, aber es gibt gute Gründe, warum Sie sich ein wenig anpassen müssen. Meine bessere Hälfte fand es zum Beispiel unangenehm bei der Kraft, die ich benutzte. Das Kissen ist ziemlich massiv, und in zukünftigen Generationen könnte eine Netzlösung es bequemer machen.

Bei Verwendung der generischen "Audio-to-haptic"-Funktion funktioniert es immer noch recht gut, wo vor allem Filme und Musik den Subwoofer-Punch bekommen, der vielen Computern fehlt. Die Liste der Spiele, die diese Funktion unterstützen, ist nicht lang, aber die native Implementierung in Spielen ist absolut brillant. Nur bestimmte Dinge wie Schüsse, Magie und bestimmte Ereignisse wie herabfallende Steine lösen die kleinen Aktuatoren aus, die einen präziseren und direktionaleren Effekt erzielen. Weitere Titel sind auf dem Weg und Spiele wie Elden Ring haben ein benutzerdefiniertes Audioprofil. Noch besser ist, dass Unreal Engine 5.5 - obwohl es sich derzeit nur in der Beta-Phase befindet - über eine integrierte Unterstützung verfügt, so dass zukünftige Spiele es wahrscheinlich unterstützen werden.

Werbung:

Ich konnte keine lokalen Geschäfte finden, die es verkaufen, aber Razer verlangt 300 € dafür. Huch. Auch wenn die Qualität hoch ist und die Aktuatoren robust und flach sind, ist es etwas teuer. Das heißt, ich benutze es täglich und bin nach einem Monat immer noch nicht müde davon, was ein gutes Zeichen ist.

Es geht nicht nur um Marketing, sondern um eine wirklich unterhaltsame physische Dimension für Ihre Spiele. Wenn Sie nicht auf einem Projektor spielen und über ein leistungsstarkes Surround-System verfügen, wird die Immersion auf ein höheres Niveau gehoben, insbesondere wenn Sie auch ein Headset mit der gleichen Funktion verwenden. Granatenexplosionen haben einen völlig anderen Effekt, wenn sowohl die rechte Körperseite als auch der Kopf zu zittern beginnen. Ich glaube, ich hätte mir selbst einen gekauft - vielleicht im Sale - weil die Wirkung da ist, aber der Preis lässt viele Menschen zögern. Es funktioniert gut in Action- und Autospielen, aber Shooter sind ohne Zweifel die Bereiche, in denen Sie den größten Effekt spüren.

Es macht Spaß, aber wie bei allem, was "nice to have" und nicht "need to have" ist, könnte es eine gute Idee sein, es auszuprobieren, bevor Sie über 300 € in ein Polster investieren.