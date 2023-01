Razer Edge erscheint noch in diesem Monat

HQ

Die CES-Nachrichten rollen weiter herein, und diesmal ist Razer auf dem Podium an der Reihe. Zum Auftakt hat das Technologieunternehmen angekündigt, dass das Razer Edge Handheld-Gaming-System bereits Ende dieses Monats, am 26. Januar, um genau zu sein, debütieren wird.

Das System mit einem 6,8-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer FHD+-Auflösung von 2400 x 1080 arbeitet, läuft mit bis zu 144 Hz und ist das erste System, das für die G3x Gen 1 Gaming-Plattform von Snapdragon entwickelt wurde.

Das Razer Edge wird in einer von zwei Varianten erhältlich sein: der regulären Wi-Fi-Edition und dem Razer Edge 5G, das eine Verbindung zu Mobilfunknetzen herstellen kann, obwohl unklar ist, wie dieses Produkt außerhalb der USA debütieren wird, da es ausschließlich in Verizon-Geschäften im Land verkauft wird.

Was den Preis betrifft, für den der Razer Edge mit dem Einzelhandel beginnen wird, wird er bei 399,99 US-Dollar liegen.