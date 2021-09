Razer bringt im Oktober PC-Gadgets im Stil von Halo Infinite auf den Markt

HQ

Razer plant die Markteinführung von vier besonders gestalteten technischen Geräten für PC und Xbox-Konsolen. Das Headset Razer Kaira Pro (170 Euro), die Gaming-Maus Razer Deathadder V2 (80 Euro), die Tastatur Razer Blackwidow V3 (160 Euro) und das Mauspad Razer Goliathus Extended Chroma (90 Euro) werden kommenden Monat allesamt im olivgrünen Design der Halo-Serie verfügbar sein. Alle diese Peripheriegeräte sind ab dem 21. Oktober verfügbar und beim Kauf erhaltet ihr zusätzlich entweder Verbrauchsgegenstände oder Anpassungsobjekte für das Spiel (einen Schlangenkopf als Aufkleber für die Rüstung, ein spezielles Rüstungs-Design oder einen gleichfarbigen Skin für das Kampfgewehr). Mehr Informationen findet ihr auf dieser Webseite.

Wer dieses Geld in die Hand nehmen möchte, der wird sich möglicherweise auch für den Xbox-Elite-Series-2-Controller oder für die Xbox-Series-X-Einheit mit Halo-Motiven freuen, die Microsoft auf der Gamescom im August vorgestellt hat. Beide erscheinen am 15. November anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Halo: Combat Evolved. Der für Microsoft sehr wichtige Ego-Shooter bereitet vielen Leuten derzeit Sorge, da die Erfahrung trotz einjähriger Verschiebung unvollständig erscheint. Am 8. Dezember startet das brandneue Abenteuer des Master Chiefs.