Raytracing könnte laut Entwickler Einfluss auf Gameplay haben

Raytracing ist eine Technologie zur Berechnung von Reflexionen auf spiegelnden Oberflächen in Videospielen. Entwickler können diese Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Grafikkartenhersteller Nvidia seit einiger Zeit in ihren Spielen implementieren, um PC-Spielern mit der entsprechenden Hardware zu neuem Glanz zu verhelfen. Gleichzeitig werden auch die Konsolen der neuen Generation in der Lage sein solche Berechnungen anzustellen.

Die Nischentechnologie wird demnach bald den Mainstream erreichen und das hat Entwickler auf der ganzen Welt dazu veranlasst, über die Vorteile der Implementierung von realistischeren Lichtquellen und Reflexionen zu diskutieren. Eines der Studios, die bereits damit arbeiten, ist The Initiative, die ein geheimes Projekt für Xbox-Plattformen produzieren. In einem Interview mit GamingBolt erklärt Francisco Aisa García, Senior Gameplay Engineer, was er sich von Raytracing erwartet. In Zukunft könnten sich solche Verfahren seiner Meinung nach auf das tatsächliche Gameplay auswirken:

"Ich bin mir sicher, dass wir überall Innovationen sehen werden. Was mich begeistert sind die Dinge, die in die Hardware integriert werden, um [Berechnungen] schneller zu verarbeiten. All diese Dinge, an die man dabei denkt, wie Raytracing und die Vorteile, die wir damit sehen werden. Wir haben bereits Raytracing gesehen, aber noch nie das volle Potenzial ausgeschöpft, da [sich bislang noch niemand] ausschließlich mit dem Aufbau von Welten beschäftigte, die um diese Technologie herum [aufgebaut wurden]. Raytracing kann sich auch auf unsere Spielweise auswirken. Wir können beispielsweise überall Reflexionen sehen und das könnte die Reaktionen der KI beeinflussen, da sie auf diese Überlegungen reagieren kann. Das könnte man jetzt in das Design integrieren, woran vorher noch nicht einmal gedacht wurde."

Das klingt wirklich ziemlich aufregend, aber wann wir das erste Projekt sehen, das diese neue Informationsebene einbaut und entsprechend nutzt, wissen wir noch nicht.