Raytracing in Gran Turismo 7 nur in Wiederholungen und in der Garage erlaubt

HQ

Viele Fans hoffen darauf, dass ihnen Gran Turismo 7 atemberaubend gut aussehendes Rennspielerlebnis bietet, sobald es am 4. März nächsten Jahres für Playstation 4 und PS5 erscheint. Leider haben wir nun erfahren, dass schicke Raytracing-Effekte kein ständiger Bestandteil des Pakets sein werden. Die Quelle dieser Meldung ist der Schöpfer von Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, der gegenüber Game Watch erklärte, dass diese Technologien im eigentlichen Rennen keine Rolle spielen werden:

"Im Spiel könnt ihr Raytracing in der Wiederholung auswählen. In der Bühnen-Demonstration und in der Garage könnt ihr Bilder mit angewendetem Raytracing sehen." Die Frage, ob es während der Fahrt wirklich kein Raytracing gebe, bejahte Yamauchi. Er erklärte uns aber immerhin noch, warum sich Rennspiele so extrem gut für Raytracing eignen:

"Der effektivste Einsatz solcher Technologie findet sich tatsächlich in Autos. Wagen sind sehr glänzend, nicht wahr? Es gibt nicht viele Produkte auf der Welt, die Glas, Lack, Kühlergrill, Verchromung und andere Dinge ineinander kombinieren. Tatsächlich gibt es nicht viele Produkte auf der Welt, die all das gemein haben. Der Vergleich ist eine ruhige Wasseroberfläche oder das Glas eines Fensters, aber es gibt einfach nicht so viele glänzende Sachen. Deshalb eignen sich Autos so gut für Raytracing."

Umso bedauerlicher, dass wir uns nicht auch während der Fahrt bei hohem Tempo von Lichtspiegelungen blenden lassen können.