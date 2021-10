Raytracing blendet Halo Infinite ebenfalls erst nach dem Start

HQ

Das letzte Halo-Abenteuer liegt sechs Jahre zurück und obwohl sich Halo Infinite schon sehr lange in Entwicklung befindet, wird der Ego-Shooter Ende des Jahres nicht vollständig erscheinen können. Weil 343 Industries den Titel aber trotzdem unbedingt in diesem Dezember veröffentlichen will, um den Weihnachtsverkauf mitzunehmen, wurde von Microsoft beschlossen, das Spiel stückchenweise und in Etappen zu auszuliefern. Dabei werden nicht nur wichtige Spielbestandteile, wie die Koop-Kampagne oder der Kreativmodus "Schmiede", ausgeklammert und in späteren Updates nachgereicht, auch Features wie Raytracing wurden aus der Launch-Version 1.0 geschnitten:

"Wir freuen uns darauf, eng mit AMD zusammenzuarbeiten, um Raytracing in Halo Infinite zu integrieren. Raytracing ist eine unserer wichtigsten Entwicklungsprioritäten, nach der Markteinführung. Wir freuen uns darauf, bald mehr [Informationen] mitzuteilen", schreibt 343 Industries kurz und knapp in einem neuen Artikel. Obwohl sie sich hierbei explizit auf die PC-Version beziehen, muss davon ausgegangen werden, dass Halo Infinite am 8. Dezember auch auf der Xbox Series keine Raytracing-Lichteffekte unterstützen wird.