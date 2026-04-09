Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz und Crystal Palace schlagen im Viertelfinale der Conference League hart zu.
Ergebnisse des Hinspiels der Conference League Viertelfinals am 9. April.
Das Hinspiel des Conference League Viertelfinals hätte entscheidend sein können: Drei Spiele endeten 3:0, das andere endete 2:0. Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz und Crystal Palace haben große Schritte in Richtung Halbfinals gemacht, können sich aber nicht entspannen, da alle vier nächste Woche auswärts spielen.
Wird der 16. April als die Nacht der Comebacks in Erinnerung bleiben? Es liegt an Alkmaar, AEK Athen, Fiorentina und Straßburg, die große Rückstände aufholen müssen, wenn sie Ende des Monats ins Halbfinale kommen wollen. Dies waren die Ergebnisse der UEFA Conference League am 9. April:
- Rayo Vallecano 3:0 AEK Athen
- Shakhtar Donezk 3-0 AZ Alkmaar
- Mainz 2:0 Straßburg
- Crystal Palace 3-0 Fiorentina
Conference-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April
- AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk — 18:45 MESZ / 17:45 BST
- Straßburg gegen Mainz — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- Fiorentina gegen Crystal Palace — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- AEK Athen gegen Rayo Vallecano — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Der Sieger des Shakhtar-Alkmaar trifft auf Fiorentina oder Crystal Palace; und Rayo Vallecano oder AEK Athen treffen am 30. April und 7. Mai im Halbfinale auf Mainz oder Straßburg, das Finale ist für den 27. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Conference League gewinnen?