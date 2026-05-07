Rayo Vallecano erreicht das Conference-League-Finale mit einem epischen Finale: Spanien gewinnt den fünften Champions-League-Platz

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Rayo Vallecano schrieb Geschichte, indem es sich für das UEFA Conference League-Finale gegen Aston Villa qualifizierte und Straßburg mit 1:0 insgesamt 2:0 besiegte, wobei Alemão zwei Tore erzielte. Das erste Finale für Rayo in der Geschichte, europäisch oder nicht, eine enorme Leistung für den bescheidenen Klub in einem Stadtteil südlich von Madrid, mit nur einem Bruchteil der Budgets von Real Madrid oder Atlético de Madrid, der aber fast jedes Jahr in der spanischen höchsten Spielklasse spielt... und jetzt sind sie noch 90 Minuten von einem europäischen Pokal entfernt.

Ihr Sieg trägt zusätzliches Gewicht, insbesondere der von Batalla gehaltene Elfmeter in der 94. Minute. Selbst wenn Straßburg getroffen hätte, wäre das Ergebnis vielleicht dasselbe gewesen, aber Straßburg dieses Tor zu verweigern, bedeutet, dass Spanien Deutschland im Rennen um den zusätzlichen Champions-League-Platz in der nächsten Saison besiegt hat.

Dank Rayo Vallecano qualifizieren sich nun die fünf besten Vereine der spanischen Liga für die Champions League, der sechste in die Europa League und der siebte für die Europa League. Und Rayo, derzeit auf dem elften Platz, wird sich, falls sie Crystal Palace im Finale schlagen, ebenfalls für die Europa League in der nächsten Saison qualifizieren.

Rayo Vallecano trifft am 27. Mai im Conference League Finale auf Crystal Palace, die Shakhtar Donetsk besiegt haben.