Rayman Returns: Ubisoft soll an einem neuen AAA-Spiel der Serie arbeiten

Nach über einem Jahrzehnt im Schatten ist es laut Insider Gaming endlich an der Zeit, dass Rayman ein Comeback feiert. Ubisoft Mailand und Ubisoft Montpellier haben bestätigt, dass sie an einem neuen AAA-Projekt in der Rayman-Serie arbeiten. Berichten zufolge wurde Michel Ancel – der ursprüngliche Schöpfer von Rayman – konsultiert, um sicherzustellen, dass das Spiel dem Geist seiner Vorgänger treu bleibt.

Das Projekt wurde erstmals durch eine Stellenausschreibung bekannt, in der es hieß:

"Ubisoft Mailand ist auf der Suche nach einem Senior Game Designer, der an der Marke Rayman arbeiten wird. Der ideale Kandidat verfügt über eine nachgewiesene und solide Erfahrung als Game Designer in der Videospielindustrie mit einem tiefgreifenden Verständnis dafür, wie man Spielsysteme im Rahmen des Projekts definiert, prototypisiert und implementiert und der Spielrichtung folgt, um sicherzustellen, dass das Spielgefühl eingefangen wird und gleichzeitig Spaß macht und zugänglich ist. Eine ausgeprägte UX-Sensibilität oder Berufserfahrung wird empfohlen."

Ubisoft Mailand – am besten bekannt für die Mario + Rabbids-Spiele – und Ubisoft Montpellier – die kürzlich Prince of Persia: The Lost Crown entwickelt haben – arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Dies wird auch die erste große Aufgabe für das Lost Crown-Team sein, seit sie kürzlich innerhalb von Ubisoft neu zugewiesen wurden.

Bis jetzt gibt es noch kein offizielles Wort über ein Veröffentlichungsdatum oder Zielplattformen. Aber da es sich um ein AAA-Projekt handelt, können Sie getrost auf eine Veröffentlichung für Current-Gen-Konsolen und PC setzen.

Also, wie gehyped sind Sie auf einen neuen Rayman?