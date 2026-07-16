Rayman Origins: Enhanced Edition wird im neuen Gameplay-Trailer gezeigt

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Es ist viel zu lange her, dass wir ein neues Abenteuer mit Ubisofts ikonischstem Plattform-Maskottchen Rayman hatten. Und... Nun, dieses Jahr bekommen wir auch keine wirklich, aber wir bekommen Rayman Legends Retold, eine deutlich aktualisierte Version von Rayman Legends mit Zusatzinhalten, und Rayman Origins: Enhanced Edition ist ebenfalls im Bundle enthalten.

Der 1. Oktober markiert das Erscheinungsdatum für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X – und Ubisoft sorgt bereits für Hype, indem es uns daran erinnert, wie außergewöhnlich großartig das Gameplay von Rayman Origins war, weshalb sie nun die Enhanced Edition in einem neuen Trailer präsentieren. Schauen Sie es sich unten an.