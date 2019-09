Rayman Mini schwingt sich in die Apple-Arcade-Halle

Ubisoft hat uns diese Woche in Form eines Trailers verraten, dass sie an einem neuen Rayman-Plattformer arbeiten. Die "Mini"-Version soll als exklusives Spiel für Apple Arcade entwickelt worden sein, Ubisoft Montpellier und Pastagames stemmen dafür 48 einzigartige Level, die an Rayman Legends erinnern.

"Rayman Mini begleitet Rayman auf einer legendären Reise, da er auf die Größe einer Ameise reduziert wurde! Um diesen Zauber rückgängig zu machen, reist Rayman durch eine [übergroße] Welt, trifft auf freundliche Verbündete und besiegt dabei epische Bosse", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.

Die Umgebungen stellen Rayman und seine Freunde vor einige Probleme, Barbara und Globox sind ebenfalls spielbar. Es stehen Kostüme zur Verfügung, um euer Abenteuer individuell zu gestalten, und auf allen iOS-Geräten werden Fortschritte mit eurer Apple-ID übertragen. Neue Inhalte soll es ebenfalls mit der Zeit geben, ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch auf mehr Rayman?