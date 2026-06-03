Rayman Legends Retold Vorschau: Bizarre Prioritäten, aber ein charmantes Spiel

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Für die meisten Menschen löst das Hören von "Rayman Remake" ziemlich spezifische Gedanken aus. Vielleicht geht Ubisoft gleich wieder ganz von vorne zurück und stellt die Kernwerte der Reihe wieder auf? Es könnte sogar Rayman 2: The Great Escape sein, das den Status der Figur als 3D-Plattformer festigte?

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Instinkt spricht definitiv nicht für ein Remake von Rayman Legends, einem Spiel, das "erst" 13 Jahre alt ist, derzeit auf modernen Plattformen spielbar ist und dank der UbiArt-Framework-Grafik heute genauso scharf und wunderschön aussieht wie 2013. Aber genau das bekommen wir...

Lernen Sie Rayman Legends Retold kennen, ein vollwertiges Remake von Rayman Legends, das am 1. Oktober auf allen großen Plattformen zu einem niedrigeren Preis von 39,99 € erscheint und mit dem ich kürzlich gute drei Stunden gespielt habe.

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Ja, es ist der bizarre Kontext dieses Projekts, der dem Spiel vielleicht einen Bärendienst erweist, denn es braucht keinen besonders neugierigen oder kritischen Verstand, um sich selbst – und anderen – die Frage zu stellen: "Warum Legends?" Die Entwickler von Ubisoft Montpellier und Ubisoft Mailand konnten das nicht wirklich beantworten, aber wenn man über die umständliche Verteilung begrenzter Ressourcen hinwegsehen kann, während Ubisoft eine Kehrtwende in der Marktstrategie versucht, gibt es hier doch gute Nachrichten.

Zuallererst; das ist Rayman Legends, und das bedeutet, dass es ein unendlich charmantes, präzises und wunderschönes 2D-Plattformspiel mit der Möglichkeit für 4-Spieler-Koop-Modus ist, das vor kreativer Energie und reiner, unverfälschter Spielfreude strotzt. All diese Eigenschaften sind immer noch vorhanden, und wenn du einen Vorwand suchst, einen absoluten Klassiker erneut zu sehen, ist das genau das, was du brauchst.

Was hat sich also geändert? Nun, zunächst einmal wurde dieses Spiel nicht in UbiArt entwickelt, sondern in Snowdrop, ja, Massives Grafik-Engine, die für The Division und Star Wars Outlaws verwendet wurde. Das bedeutet, dass der handgezeichnete, markante Stil hier durch 3D-Modellierung und einen eher animierten, filmähnlichen Look ersetzt wird. Denk an die Filme von Illumination, und du bist auf dem besten Weg. Das klingt zynisch, aber zum Glück bleibt die stilisierte Ästhetik erhalten, sodass das Spiel weder seinen Funken noch seinen einzigartigen Charakter in dieser Hinsicht verliert. Mit anderen Worten: Dieses Spiel ist ziemlich schön anzusehen, und das trotz der Tatsache, dass diese 3D-Behandlung durch Snowdrop leicht als etwas unnötig angesehen werden könnte, da die Originalversion von Anfang an so schön war.

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Also, Anerkennung für den Übergang zu 3D. Daran besteht kein Zweifel. Insbesondere die Hintergründe sind tiefer, und es ist offensichtlich, dass Ubisoft dadurch seine grafischen Fähigkeiten etwas mehr zeigen kann. Doch die visuelle Überarbeitung beinhaltet auch, was wahrscheinlich, gelinde gesagt, ein umstrittenes Redesign von Rayman selbst sein wird. Nein, es ist nicht ganz so schlimm wie die erste Version des filmähnlichen Sonic, aber Ubisoft hat offensichtlich versucht, Rayman "cooler" zu machen, auch wenn sein eigentliches Charaktermodell etwas albern anzusehen ist. Das Ergebnis ist... gemischt, und es wird nur noch bizarrer, weil das Spiel jetzt vollständige Sprachausgabe bietet. Also ja, diese wirklich verrückten Charaktere sprechen jetzt miteinander, und auch wenn ich die Möglichkeit, dass sich Charaktere weiterentwickeln oder ausdrücken, nicht verachte, ist es fraglich, ob vollständige Sprachausgabe hier die richtige "Passform" ist.

Es gibt neue Levels, darunter unter anderem unglaublich schöne und spektakuläre Drachen, die dich von Welt zu Welt tragen und so zur Vielseitigkeit des Spiels in Sachen Fortschritt beitragen, und wie gesagt; Der Rest des Spiels fühlt sich "eng wie eine Trommel" an. Das soll nicht als Ausrede für Legends Retold dienen, aber sagen wir einfach, dieses Spiel ist trotzdem... nun ja, an sich selbst, und das bedeutet, dass es sich absolut genial anfühlt, bis zum Ende durchzuspielen.

Deshalb habe ich meine Zeit mit Rayman Legends Retold genossen, auch wenn ich nicht ganz überzeugt bin, dass das alles unbedingt notwendig ist. Die 3D-Konvertierung ist wirklich schön; Alles lief reibungslos und reaktionsschnell und hat seine Farben, Kreativität und das spektakuläre Tempo bewahrt. Raymans neues Design und seine Stimme werden die Fans wahrscheinlich spalten, aber ich werde das Spiel trotzdem im Oktober mit meinem Partner spielen.