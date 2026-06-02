Rayman Legends Retold verkündet; erscheint am 1. Oktober

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Wir hatten monatelang gehört, dass das Team bei Ubisoft an etwas Neuem für Rayman arbeitete und dass es sich fast sicher um ein Remake des ersten Spiels handelte. Es stellte sich heraus, dass diese Gerüchte nur halb wahr waren.

Während State of Play wurde ein Trailer für Rayman Legends Retold vorgestellt, eine komplett neue Version, die von Grund auf auf dem klassischen Plattformer von Ubisoft Montpellier aus dem Jahr 2013 entwickelt wurde. Diese 3D-Version verleiht den Charakteren und Umgebungen Tiefe sowie scheinbar vollständige Sprachausgabe für die Charaktere.

Rayman Legends Retold erscheint am 1. Oktober für PC, Switch 2, PS5 und Xbox Series X/S für 39,99 €. Sehen Sie sich unten den Trailer an und bleiben Sie heute Abend dran, denn Rayman könnte noch ein paar weitere Überraschungen bereithalten.