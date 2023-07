Rayman Legends, Beyond Good & Evil 2 Entwickler verstorben

HQ

Der Ubisoft-Spieledesigner, Creative Director von Beyond Good & Evil 2 und leitender Spieledesigner von Rayman Legends, Emile Morel, ist im Alter von 40 Jahren verstorben.

Die Nachricht wurde auf LinkedIn von Morels Kollegen verbreitet, die ihn würdigten und ihn als "geschätzten Kollegen" bezeichneten.

Emile hat immer noch hart an Beyond Good & Evil 2 gearbeitet, und es gibt viele, die hoffen, dass das Spiel in seinem Namen ausgeliefert werden kann. Ab Januar dieses Jahres scheint Ubisoft das Spiel noch zu entwickeln.