Rayman feiert überraschende Rückkehr in neuem NFT-Shooter

Rayman ist zurück, aber es ist wahrscheinlich nicht die Rückkehr, die die Fans erwartet haben. Ubisoft hat still und leise Captain Laserhawk: The Game veröffentlicht, einen Top-Down-Multiplayer-Shooter mit dem ikonischen Charakter, wenn auch in einer sehr begrenzten Rolle. Rayman fungiert als Ansager für Deathmatches, aber er ist in dem Spiel, das auch NFTs und Blockchain-Technologie verwendet, nicht spielbar.

Das Spiel basiert auf der Netflix-Serie Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix und erfordert, dass die Spieler ein Niji Warrior NFT besitzen, um teilnehmen zu können. Darüber hinaus kann ein Rayman-Profilbild erworben werden, um das NFT-Erlebnis zu verbessern und den Charakter weiter mit den Krypto-Elementen des Spiels zu verbinden. Während Ubisofts Versuch mit NFTs umstritten war, scheint diese Veröffentlichung unter dem Radar geflogen zu sein, ohne großes Aufsehen oder öffentliche Anerkennung.

Kann Ubisofts Experiment mit der Blockchain-Technologie angesichts der Tatsache, dass NFTs in der Spieleindustrie an Fahrt verlieren, dauerhaft Anklang finden, oder wird dies nur ein weiterer flüchtiger Trend sein? Wären Sie bereit, NFTs anzunehmen, um wieder mit Rayman interagieren zu können?