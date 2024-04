Rayman bekommt dieses Jahr ein Brettspiel

HQ

Viele Spiele bekommen heutzutage eine Tabletop-Version. Erst letzten Monat haben wir darüber berichtet, dass Mass Effect sein erstes Brettspiel bekommt. Jetzt haben wir ein weiteres Videospiel-Brettspiel, auf das wir uns freuen können.

Rayman bekommt in der Tat ein neues Spiel, und auch wenn es nicht der eigenständige, digitale Titel ist, den wir uns erhofft hatten, ist es immer noch etwas, in das sich die Fans stürzen können. Das Rayman-Brettspiel stammt von Maxime Tardif und Flyos. Es richtet sich an 2-5 Spieler im Alter von 7 bis 77 Jahren (sorry Oma, du bist aus dem Kader gestrichen worden).

Das Rayman-Brettspiel soll im 3. Quartal 2024 auf den Markt kommen. Von der Schachtelgrafik her scheint es den Stil von Rayman Legends anzunehmen, was neueren Fans sicher gefallen wird.