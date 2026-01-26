Rayman 30th Anniversary Edition in Australien bewertet

Am Wochenende hörten wir Gerüchte, dass ein neues Rayman-Spiel in Vorbereitung sei. Angesichts der Tatsache, dass Ubisoft letzte Woche im Grunde den Reset-Knopf für das gesamte Unternehmen gedrückt hat, kam das etwas überraschend. Allerdings haben wir nun weitere Hinweise darauf, dass ein klassisches Maskottchen sein großes Comeback erlebt.

Wie von Gematsu festgestellt, ist Rayman 30th Anniversary Edition auf dem australischen Ratingboard aufgetaucht. Derzeit sind Entwickler und Publisher als Atari aufgeführt, wobei U&I Entertainment der Antragsteller für die Bewertung ist. U&I Entertainment ist das Unternehmen, das uns in der Vergangenheit physische Veröffentlichungen von Ubisoft- und Atari-Spielen gebracht hat, wie zum Beispiel The Rogue Prince of Persia.

Tom Henderson von Insider Gaming sagte jedoch, dass das nächste Rayman-Spiel früher als erwartet erscheinen werde, mit einem Remake von Rayman Legends, das ebenfalls in Arbeit ist. Es ist wahrscheinlich, dass das neue Spiel, auf das er sich bezog, diese 30-jährige Jubiläums-Nacherzählung des Originals ist, aber zumindest bekommen Rayman-Fans bald etwas.