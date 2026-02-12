Rayman: 30th Anniversary Edition, angekündigt von den Spieleexperten von Digital Eclipse

HQ

Rayman ist eine der vielen Spiele-Ikonen, die 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum feierten, und obwohl Ubisoft einen neuen Titel versprochen hat, können wir ab diesem Freitag ein digitales Museum rund um das originale Spiel von 1995 in einem von Digital Eclipse hergestellten Paket genießen.

Der Titel wird das Originalspiel enthalten, das 1995 für Atari Jaguar veröffentlicht wurde, sowie die verschiedenen Versionen, darunter die PlayStation-Version und die tragbaren Versionen. Daneben gibt es viele Videos und Bilder, die erklären, wie Michael Ancels Maskottchen entstand, und sogar ein spielbarer Prototyp.

Rayman folgt ähnlichen Veröffentlichungen wie Mortal Kombat, Tetris, Karateka, Llamasoft und Atari 50. Zuletzt hat Digital Eclipse The Disney Afternoon Collection für Switch und Switch 2 neu herausgebracht, mit zusätzlichen Spielen wie Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 und Bonkers.

Und das Beste ist, dass Rayman: 30th Anniversary Edition am Freitag, den 13. Februar, digital erschienen ist.