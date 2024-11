Raygun zieht sich vom kompetitiven Breakdance zurück

HQ

Es gab einige wirklich interessante und erstaunliche Geschichten, die während der Olympischen Spiele in Paris im Sommer veröffentlicht wurden, aber die vielleicht denkwürdigste von ihnen war das Fiasko beim Breakdance-Wettbewerb. Das Rampenlicht für diese Veranstaltung wurde von der australischen Konkurrentin Dr. Rachel "Raygun" Gunn gestohlen, die auftrat und viele mit ihrer interpretatorischen Darbietung umhaute, eine Darbietung, die zu einer ganzen Reihe von Fragen und sogar zu Verschwörungsvorwürfen führte. Es scheint, als ob all diese Gegenreaktionen nun bei Raygun angelangt sind, die beschlossen hat, aufzuhören und ihre Tanzschuhe an den Nagel zu hängen.

Laut ESPN hatte Gunn einen Auftritt in der 2DayFM-Radioshow, in der sie erwähnte: "Ich werde nicht mehr antreten, nein. Ich würde auf jeden Fall weiter antreten, aber das scheint mir jetzt wirklich schwer zu fallen, um mich einem Kampf zu nähern. Ja, ich meine, ich tanze immer noch und ich breche immer noch. Aber, weißt du, das ist wie in meinem Wohnzimmer mit meinem Partner. Es war wirklich erschütternd. Ich hatte einfach keine Kontrolle darüber, wie die Leute mich sahen oder wer ich war."

Selbst wenn Raygun sich entscheiden würde, weiter an Wettkämpfen teilzunehmen, würden wir sie wahrscheinlich sowieso nie wieder auf einer globalen Bühne sehen, da Breakdance vor dem nächsten Event in Los Angeles im Jahr 2028 aus dem olympischen Sommerprogramm gestrichen wurde.

