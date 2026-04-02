Ray-Ban Meta-Smartbrillen werden zwar teurer, aber auch anpassbarer

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Metas Smartbrillen gibt es, und jetzt ist die neueste Version da. Sie sind individueller anpassbar, besonders für Menschen, die Gläser mit Rezept benötigen, was bedeutet, dass viele von uns sehr gut sind.

Die Muttergesellschaft von Meta und Ray-Ban, EssilorLuxottica, hat zwei neue Gestellstile vorgestellt: die Ray-Ban Meta Blayzer Optics und Scriber Optics. Der Startpreis beträgt laut Engadget 499 Dollar pro Paar. Der Preis beinhaltet keine Stärkengläser, die leicht 200-300 Dollar oder mehr kosten können.

Laut EssilorLuxottica haben beide Modelle etwas schlankere Rahmen, austauschbare Nasenpolster und verstellbare Tempelspitzen, sodass die Träger eine bessere Passform bekommen. Und wie die "Optik" schon sagt, sind die neuen Fassungsstile auch mit einer größeren Auswahl an Stärkegläsern kompatibel, darunter Progressivgläser und Übergangsgläser.

Die Blayzer-Gestelle sind quadratischer, während die Scriber-Gestelle etwas runder sind. Aber beide sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch einige durchscheinende Stile, und sind jetzt auf der Meta-Website vorbestellbar. Sie werden ab dem 14. April im Angebot sein.

Neue Funktionen umfassen neue Übersetzungsunterstützung für Japanisch, Mandarin und Arabisch. Und vergessen wir nicht Metas KI-gestütztes Ernährungs- und Ernährungstracking. Meta-KI kann auch längere Nachrichtenthreads zusammenfassen, anstatt einfach eine lange Nachrichtenreihe in einem Chat aufzusagen.