Raw Fury legt Vertragsklauseln für Indie-Entwickler offen

Freunde von Indie-Spielen haben sicherlich schon einmal von Organisationen gehört, die den kleinen Teams bei der Vermarktung ihrer Spieleideen unter die Arme greifen. Annapurna Interactive, Devolver Digital, Paradox Interactive oder Team 17 sind Namen, die in diesem Kontext immer wieder auffallen und sie alle schneiden sich für ihre Hilfe einen Teil der Gewinne des Spiels ab, zusätzlich zu weiteren, internen Absprachen und Vereinbarungen.

In letzter Zeit hat der Indie-Publisher Raw Fury für Aufsehen gesorgt, etwa durch die Veröffentlichung von Out of the Blue Games' Call of the Sea. Nun schlagen die Schweden erneut Wellen, weil sie die Entscheidung getroffen haben, die eigenen Vertragsrichtlinien offenzulegen. Jetzt kann jeder sehen, was der Verlag anbietet und wie viel diese Dienste kosten.

Die Dokumente (die ihr an dieser Stelle findet) sind in verschiedenen Formaten und Sprachen erhältlich und umfassen sowohl Finanztabellen mit aktuellen Preisen zu verschiedenen Dienstleistungen von Raw Fury, sowie Vorlagen für Verschwiegenheitserklärungen und eine Reihe von rechtlichen FAQs, die bei Fragen helfen können.

Die Verantwortlichen haben sich auf ihrer eigenen Webseite zu diesem Schritt geäußert und erklären, dass sie Transparenz und Inklusion in der Videospielbranche fördern wollen. Der Publisher fordert dazu auf, essenzielles Branchenwissen miteinander zu teilen, damit unerfahrene Indie-Entwickler leichter einsehen und vergleichen können, ob sie einen Vertrag mit einem solchen Unternehmen eingehen wollen. Es ist nämlich nicht unüblich, dass bereits für den Erwerb dieser Dokumente Bearbeitungskosten in Rechnung gestellt werden.