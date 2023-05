Ravenswatchs neuester Held benutzt verrückte Puppen, um für ihn zu kämpfen

HQ

Ravenswatch hat gerade seinen siebten Helden, Geppetto, enthüllt, der eindeutig eine dunkle Parodie der Pinocchio-Figur ist, da er Puppen benutzt, um ihm im Kampf zu helfen und seine Miniatur-Handlanger mitten im Kampf zu steuern.

Geppetto ist eine Mischung aus einem Nahkämpfer und einem Fernkämpfer, ist aber eigentlich ziemlich schwach und verlässt sich auf seine Puppen, um ihn zu beschützen und ihm viel Schaden zuzufügen. Schaut ihn euch im Trailer unten an.

Er wird am 31. Mai in das Early-Access-Spiel einsteigen und den aktuellen Kader von Ravenswatch verstärken. Während Ravenswatch derzeit für PC-Spieler über Steam verfügbar ist, wird es erst 2024 auf Konsolen erscheinen, also behalte dieses Spiel im Auge.