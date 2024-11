Ravenswatch bietet Folklore-Action mit Koop auf PlayStation und Xbox

HQ

Ravenswatch wurde vor einiger Zeit über den Early Access auf dem PC veröffentlicht, und jetzt ist es an der Zeit, dass mehr Leute dieses interessante, von Folklore inspirierte Roguelike ausprobieren, das jetzt auch auf PlayStation und Xbox Premiere feiert.

Das Abenteuer findet im Märchenland Rêverie statt und lässt dich und bis zu drei gute Freunde das düstere Abenteuer in der Rolle klassischer Märchenfiguren erkunden. Zu den letzteren gehören unter anderem Aladdin, Carmilla, Sun Wukong, Beowulf, Snow Queen und Scarlet (Rotkäppchen).

Was ist es also, das dieses Spiel von der Masse abhebt und die Leute so neugierig darauf gemacht hat? Nun, die Prämisse ist, dass du und deine Freunde nur drei Tage und Nächte Zeit haben, um maximal aufzusteigen, bevor es zu einem massiven Bosskampf kommt, der das Ende eures Levels darstellt. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, Charaktere zu erstellen und anzupassen, sowie eine Vielzahl von Fähigkeiten und magischen Gegenständen, die dafür sorgen, dass keine zwei Builds jemals gleich sind.

Seht euch unten den Launch-Trailer für die Konsolenversionen an. Ravenswatch ist jetzt erhältlich und wird im Januar auch für Switch erscheinen.