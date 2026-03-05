Ravenloft steht an der Spitze der Liste der neuen Dungeons & Dragons-Produkte für 2026

HQ

Wir stehen kurz davor, das erste Quartal des Jahres zu beenden, und es ist Zeit herauszufinden, was 2026 für uns in Sachen Abenteuer im berühmtesten Rollenspiel der Welt bereithält. Nach der erzwungenen Strategieänderung Ende letzten Jahres scheint es, als würden sowohl Wizards of the Coast als auch Hasbro das analoge Comeback für Dungeons & Dragons aufbauen, und sie haben dies getan, indem sie ihren Fahrplan für weite Teile dieses Jahres präsentiert haben.

Während der GAMA-Veranstaltung (The Tabletop Game Association) in Louisville, Kentucky, stellte Senior Vice President Dan Ayoub die neuen Erweiterungen, Add-ons und das neue saisonale System für Franchise-Veröffentlichungen vor. Ausgehend von großen Buchveröffentlichungen als gemeinsamen Rot dienen diese "Saisons" des Spiels dazu, Umgebungen zu schaffen, in denen sich die Spieler um Themen herum treffen können, und um ein Gemeinschaftsgefühl rund um das Spiel zu schaffen und zu stärken.

Die Roadmap beginnt bereits im April, wenn die mit den Domains of Terror verbundene Horrorsaison beginnt und zeitgleich mit der Veröffentlichung des Buches Ravenloft: The Horrors Within am 16. Juni zusammenfällt. Dieses Supplement bietet Spielern mehr Optionen, wie neue Horror-Unterklassen, Spezies, Hintergründe und Dunkle Gaben. Es wird außerdem Inhalte über die Dunklen Lords und die Domänen des Schreckens enthalten sowie Dutzende furchterregender Travellers of the Mists, darunter potenzielle Verbündete wie der ikonische Rudolph van Richten. Parallel dazu werden ein neuer Dungeon Master's Screen und ein überarbeitetes Tarokka-Deck veröffentlicht, um die Erzählung und Charakterentwicklung in Ravenloft zu verbessern.

Im Sommer folgt die Season of Magic, die mit dem Start von Arcana Unleashed verbunden ist und die Referenz für den Einsatz von Tricks, Zaubern und magischen Ritualen erweitert, sowie das Abenteuer Arcana Unleashed: Deadfall, das eng mit Magie verbunden ist. Wir werden außerdem neue Zauberreferenzdecks haben, die mit jeder Hauptklasse im Spiel verknüpft sind – eine willkommene Ergänzung nach einer langen Zeit ohne Nachdrucke. Schließlich wurde eine dritte Saison für den Herbst angekündigt, genannt Season of Champions, über die noch keine weiteren Details bekannt sind.

Um diese Staffeln zu beleben, wird Wizards D&D Encounters zurückbringen, ein Programm in Zusammenarbeit mit Fachgeschäften, das Live-Spiel und Gemeinschaftsbeteiligung fördert und Support-Kits einführt.

Wizards beschreibt den Veröffentlichungsplan auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch für 2026

Für Spieler im Rest der Welt geht Wizards näher ins Detail, aber mit besonderem Fokus auf Europa, und hat auch die Veröffentlichungstermine für die Veröffentlichung von D&D-Materialien, die in andere Sprachen übersetzt wurden, bekannt gegeben.

Das Heroes of the Borderlands Starter Set wird am 24. März als erstes erscheinen ( hier können Sie unsere Rezension lesen und ein Video zu seinem Inhalt sehen). Es enthält drei spielfertige Abenteuer und alle Elemente, die du brauchst, um dein erstes D&D-Abenteuer schnell zu starten.

Die Ergänzungen Forgotten Realms: Heroes of Faerûn und Forgotten Realms: Adventures in Faerûn werden im Sommer lokalisiert, das genaue Datum ist noch nicht festgelegt.

Schließlich scheint es, als müssten wir nicht mehr lange warten, bis die Materialien für andere Regionen adaptiert werden, denn es wurde auch bestätigt, dass Ravenloft: The Horrors Within im Herbst 2026 auf Spanisch, Deutsch, Italienisch und Französisch lokalisiert wird. Es sieht so aus, als wäre dieses Jahr eine großartige Zeit, um mit dem D&D-Hobby mitzumachen. Bist du bereit, es auszuprobieren?