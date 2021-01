Raven Software verspricht bevorstehende Änderungen am Gleichgewicht in Call of Duty: Warzone

You're watching Werben

Call of Duty: Black Ops Cold War hat Spielern in einen politischen Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion geschickt. Für Spieler von Call of Duty: Warzone war der Start der neuesten Ausgabe des jährlich erscheinenden Ego-Shooters aber nicht nur ein freudiges Ereignis, denn das Battle-Royale-Erlebnis wurde durch unausbalancierte Waffen für viele Fans ruiniert.

Alle fraglichen Gegenstände, die laut vielen Spielern negativ die Spielbalance beeinflussen sollen, stammen aus Call of Duty: Black Ops Cold War, da der Titel ebenfalls auf die beliebte Multiplayer-Komponente aus dem letzten Jahr zurückgreift. Eines der verantwortlichen Entwicklerstudios, Raven Software, verspricht baldige Besserung: "Ärgert euch nicht! Wir haben euch gehört und in Kürze wird ein Update zur Spielbalance veröffentlicht, um Bedenken hinsichtlich der [Waffen] DMR 14, Type 63, Mac 10, sowie den Doppelpistolen auszuräumen."

Die Kritik richtete sich insbesondere gegen das DMR-14-Gewehr, das aufgrund seiner hohen Werte für kurze Zeit das Battle-Royale-Geschehen dominierte. Raven Software weist darauf hin, dass sich dieses Balance-Update lediglich auf die Warzone-Spielerfahrung auswirken wird. Die Mehrspielermodi von Black Ops Cold War sind davon also nicht betroffen.