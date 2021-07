Raven Software verschiebt Meta von Call of Duty: Warzone in Richtung Präzision

Einen anderen Spieler in Call of Duty zu erschießen, dauert normalerweise nicht sehr lange. Hat man das Ziel erfasst, reichen ein, zwei Schüsse aus, um es zu eliminieren. Dreht der Mitspieler einem gar den Rücken zu, ist das Opfer in der Regel nicht dazu in der Lage, auf den Hinterhalt zu reagieren. Diese Mentalität feiern die Millionen Fans des Ego-Shooters seit Jahren, doch es ist gleichzeitig der Grund für viel Frustration. Die Entwickler von Call of Duty: Warzone wollen diese Charakteristik nun ein bisschen anpassen, um sicherzustellen, dass die insgesamt langsamere Battle-Royale-Erfahrung für alle Beteiligten etwas befriedigender ausfällt.

Der Titel wurde gestern mit dem Update "Season Four Reloaded" um Balance-Änderungen und Fehlerbehebungen aktualisiert (die ausführlichen Patch-Notizen findet ihr hier). Raven Software hat einige Anpassungen vorgenommen, um die Zeit, die zum Eliminieren eines Spielers benötigt wird, zu erhöhen. Ziel dieser Änderung sei es, den Kampf weniger bestrafend zu gestalten, erklärt das Studio:

„Es ist wichtig anzumerken, dass diese Waffenanpassungen nicht in einem Vakuum vorgenommen wurden. Bei der Bewertung einer einzelnen Änderung mögen einige [Entscheidungen] ziemlich drastisch erscheinen, aber sie wurden ganzheitlich und auf eine Weise vorgenommen, die eine schrittweise Erhöhung der durchschnittlichen [Zeit, die erforderlich ist, um einen Gegenspieler zu eliminieren,] über mehrere Waffenkategorien hinweg unterstützt. Torso-Multiplikatoren waren ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Änderungen, da sie sehr oft als flache Schadenserhöhung fungieren, wenn man bedenkt, wie konsequent dieser Bereich getroffen wird. Mit der Reduzierung dieser Multiplikatoren legen wir mehr Wert auf Präzision - eine Richtung von der wir glauben, dass sie für das Spiel letztendlich gesund ist."