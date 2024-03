Raumstationen erhalten im Orbital-Update von No Man's Sky eine große Überarbeitung

HQ

Während No Man's Sky voller brillanter Planeten ist, die es zu erkunden gilt, braucht man ein Raumschiff, um von einer fernen Welt zur anderen zu gelangen, und alles, was mit raumfahrenden Schiffen zu tun hat, erhält mit den neuesten Ergänzungen des Spiels von Hello Games ein Update.

Das Orbital-Update bringt tonnenweise Änderungen an den Schiffen, Raumstationen und mehr des Spiels mit sich. Die Raumstationen wurden sowohl intern als auch extern komplett überarbeitet und werden viel dynamischer zu erforschen sein.

Flottenmissionen bieten dir auch neue Möglichkeiten, etwas zu finden, das du in der weiteren Galaxie tun kannst, und du hast auch neue Optionen zum Erstellen und Anpassen von Schiffen. Seht euch alles im Trailer unten an und lest hier die Patchnotes.