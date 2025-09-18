Raúl Asencio muss sich wegen angeblicher Sexualvideo-Klage vor Gericht verantworten
Gericht auf Gran Canaria, um den Fall zu verhandeln, bei dem es um jugendliche Spieler und Anklagen wegen sexueller Privatsphäre geht.
Der Verteidiger von Real Madrid, Raul Asencio, muss sich in Spanien vor Gericht verantworten, weil er angeblich ein sexuelles Video ohne Zustimmung geteilt haben soll, wie ein Gerichtsurteil aus Gran Canaria am Donnerstag mitteilte.
Dem 22-Jährigen, der zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Vorfalls im Juni 2023 in der Jugendmannschaft spielte, wird vorgeworfen, einem Freund eine Aufnahme gezeigt zu haben, nachdem er sie von Teamkollegen erhalten hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren wegen Verbrechen gegen die Privatsphäre.
Drei weitere Jugendspieler von Real Madrid werden ebenfalls vor dem Richter erscheinen, denen vorgeworfen wird, Videos aufgenommen und verbreitet zu haben, in denen zwei junge Frauen, eine von ihnen minderjährig, in einem Strandclub auf Gran Canaria zu sehen sind. Zwei dieser Spieler haben den Verein inzwischen verlassen.
Asencio hat ein Fehlverhalten bestritten und Anfang des Jahres erklärt, dass er sich nicht an Handlungen beteiligt habe, die die Rechte der Frauen verletzt hätten, und nur beschuldigt worden sei, einer anderen Person kurz Filmmaterial gezeigt zu haben. Der Fall entfaltet sich vor dem Hintergrund der verschärften Debatte über Frauenrechte in Spanien nach dem Luis-Rubiales-Skandal im Jahr 2023.