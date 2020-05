Rauchige Details zum Next-Gen-Sci-Fi-Rollenspiel The Ascent

Als Microsoft Anfang dieses Monats einige Drittanbieter-Spiele der Xbox Series X vorstellte, war The Ascent von Neon Giant eine der Hauptattraktionen. Es ist ein Sci-Fi-Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive für bis zu vier Personen (beim Koop-Spielen sind alle Charaktere in Zwischensequenzen sichtbar), die buchstäblich in einer vertikalen Megastadt leben. Jetzt sind einige weitere Details über den Titel aufgetaucht.

Das Thema Rauch scheint beispielsweise ein Faktor zu sein, auf den man im Spiel genauer achten muss. Das liegt daran, dass abgefeuerte Waffen Rauch erzeugen, der die stickigen Räume schnell füllt. Die Entwickler sind wohl sehr stolz auf diese Idee, da sich zum Beispiel das Licht in Abhängigkeit des sich im Raum befindlichen Rauchs zunehmend brechen soll. Die Entwickler behaupten auch, dass das Spiel überhaupt keine Ladezeiten besitzt und nicht (entgegen früherer Annahmen) auf zufällig generierte Level setze. The Ascent startet später in diesem Jahr mit der Xbox Series X und wird auch für PC und Xbox One verfügbar sein.

Quelle: IGN.