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Am Mittwochabend gewann Inter Mailand das Coppa-Italia-Finale gegen Lazio mit 2:0 im Stadio Olimpico in Rom. Die Feierlichkeiten beinhalteten Feuerwerk... das aufgrund des Windes das Foro Italico umfasste, das kaum 300 Meter entfernt liegt und ein Tennisspiel der Italian Open mit dem lokalen Spieler Luciano Darderi und dem Teenagerstar Rafael Jódar stattfand.

Das Match endete mit 6:5, 15:0, wobei Jódar führte, Darderi aber für einen Tiebreak des ersten Satzes aufschlug, der über eine Stunde vor der Pause dauerte. Doch der Rauch wurde so dicht, dass Darderi sich weigerte zu spielen, und das elektronische Schiedsrichtersystem, der Haw-Keye, versagte, sodass das Match wegen einer "Rauchverzögerung" abgebrochen wurde – etwas, das wir im Tennis vorher noch nie vorgekommen sind.

Nach zehn oder fünfzehn Minuten Wartezeit begannen die Spieler, den Ball zu schlagen, um das System zu testen. Schließlich verflog der Rauch, und Darderi gewann den ersten Satz im Tie-Break.